Тактильная выставка «Искусство в темноте» открылась в музее Корсакова

В историко-краеведческом музее Корсакова открылась выставка «Искусство в темноте». «Почувствовать» картины могут все посетители, в том числе и те, кто испытывает проблемы со зрением.

Проект осуществился благодаря грантовому проекту Невельского историко-краеведческого музея. В 2020 году он выиграл в конкурсе социальных проектов на предоставление грантов правительства Сахалина. Его цель — привлечение внимания общества к проблемам незрячих и слабовидящих людей и формирование толерантного отношения к ним, пишет ИА SakhalinMedia со ссылкой на администрацию Корсаковского городского округа.

На выставке представлены копии 16 знаменитых картин, но в непривычном исполнении. Рельефные работы представляют собой 2D- и 3D-копии оригиналов. В их числе «Портрет императрицы Екатерины II» Антропова, «Богатырь» Васнецова, «Девушка в платке» Венецианова и «Девочка с персиками» Серова.

Некоторые работы созданы из гипоаллергенного пластика методом вакуумной формовки и прокладки оригинального цветного изображения. У посетителей есть возможность «прочитать» рисунок произведения, определить его основных персонажей, жанр и сюжет.

Кроме того, у картин имеются специальные тифлометки и тифлокомментарии для усиления тактильных ощущений и комфортного изучения художественных произведений, рассказала директор музея Анна Бабушок.

Еще одна особенность выставки в том, что она подходит не только для слабовидящих посетителей. Закрыв глаза или надев светонепроницаемые очки, любой может испытать новый способ изучения художественного искусства.

Выставка будет открыта в Корсаковском историко-краеведческом музее до конца февраля. Затем картины отправят на другие выставочные площадки острова.