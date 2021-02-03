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В ТиНАО задержали мужчину по подозрению в краже четырех баранов

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Сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже скота в ТиНАО. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

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«В дежурную часть МО МВД России «Куриловское» поступило сообщение от 51-летнего мужчины, который рассказал, что неизвестный ночью проник в загон скота, находящийся на территории поселения Роговское, и похитил четырех баранов», — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Подозреваемого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории деревни Кресты. Им оказался 32-летний приезжий мужчина.

По данным правоохранительных органов, злоумышленник ночью проник на территорию фермерского хозяйства и увел скот, чтобы продать, пишет «Москва 24». Сейчас животные возвращены владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее, 16 сентября, президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал «Известиям», как уберечь собаку от кражи. Он отметил, что нужно позаботиться о том, чтобы животного были чип и клеймо, а на ошейнике всегда находился адресник. Также он не рекомендовал оставлять питомца у магазинов.

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