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Житель Татарстана лишился 600 тыс. рублей из-за лжеброкера

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В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества. Житель Альметьевска лишился 600 тыс. рублей после общения с мужчиной, который представился брокером.

По словам потерпевшего, неизвестный по телефону предложил приобрести иностранную валюту и заработать на ней. Мужчина пообещал лично курировать процесс игры на бирже и консультировать по всем вопросам. Лжеброкер предложил жителю Альметьевска установить программу на компьютер и внести небольшую сумму денег для приобретения валюты. Кроме того, потерпевший сообщил мошеннику данные банковских карт, пишет ИА «Татар-информ».

В течение некоторого времени пострадавший продолжал переводить деньги и лишился 600 тыс. рублей. После этого мужчина обратился в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

В конце января уголовное дело по факту крупного мошенничества было возбуждено в ХМАО. 53-летняя женщина перечислила «брокерам» почти 7 млн рублей. Потерпевшая планировала заработать на фондовом рынке.

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