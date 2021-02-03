Житель Татарстана лишился 600 тыс. рублей из-за лжеброкера

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества. Житель Альметьевска лишился 600 тыс. рублей после общения с мужчиной, который представился брокером.

По словам потерпевшего, неизвестный по телефону предложил приобрести иностранную валюту и заработать на ней. Мужчина пообещал лично курировать процесс игры на бирже и консультировать по всем вопросам. Лжеброкер предложил жителю Альметьевска установить программу на компьютер и внести небольшую сумму денег для приобретения валюты. Кроме того, потерпевший сообщил мошеннику данные банковских карт, пишет ИА «Татар-информ».

В течение некоторого времени пострадавший продолжал переводить деньги и лишился 600 тыс. рублей. После этого мужчина обратился в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

В конце января уголовное дело по факту крупного мошенничества было возбуждено в ХМАО. 53-летняя женщина перечислила «брокерам» почти 7 млн рублей. Потерпевшая планировала заработать на фондовом рынке.