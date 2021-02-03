Названа наиболее подверженная риску смерти от COVID-19 группа пациентов

Люди с онкологическими заболеваниями больше других подвержены риску смертности от коронавируса. Об этом в среду, 3 феврали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Польское общество эпидемиологов и врачей-инфекционистов.

Специалисты изучили данные нескольких тысяч пациентов различных возрастов, которые скончались от COVID-19, и их состояние здоровья. Так, у 25,6% умерших выявлены онкологические заболевания, 24,3% перенесли инсульт. Также риск смертности увеличивали хроническая обструктивная болезнь легких, ишемическая болезнь сердца и другие заболевания сердца и сосудов.

Также польские врачи подчеркнули, что возраст оказывает прямое влияние на риск летальности. В частности, пациенты старше 80 лет умирали от коронавируса на 22,6% чаще, пациенты в возрасте 70-80 лет — на 15% чаще. Для людей, возраст которых составляет от 60 до 70 лет, риск сокращается почти в два раза.

Средний показатель смертности среди граждан Польши, которых госпитализируют c COVID-19, равен 7,3%. Однако среди заболевших, которых помещали на искусственную вентиляцию легких, умирали более 66%.

Ранее бразильские ученые заявили, что гормон мелатонин, вырабатываемый легкими человека, способен выступать в качестве барьера против коронавирусной инфекции. Вирус, не получив распространения, остается в дыхательных путях несколько дней, а затем уходит, чтобы найти другого носителя.