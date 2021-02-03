Реставрация судостроительного завода продолжается в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде к концу года завершится реставрация корпусов бывшего судостроительного завода И.С. Колчина — У.С. Курбатова на улице Красная Слобода. Уже закончились работы по восстановлению фасада строений бывшего судостроительного завода и здания № 9 (литера а3), передает ИА «НьюсНН».

Что касается еще двух объектов культурного наследия, то по ним уже готовы проекты реставрации. Речь идет о здании правления завода Курбатова (№ 9, литера а) и комплексе судостроительного завода И.С. Колчина — У.С. Курбатова, 2, служебное здание (№ 9, литера а1). В конце февраля начнутся реставрационные работы в зеленом корпусе завода. В общей сложности, по предварительным оценкам, на все объекты будет затрачено около 50 млн рублей.

В Нижнем Новгороде из-за аномальных холодов часть работ в рамках благоустройства парка «Швейцария» пришлось приостановить. По словам заместителя начальника управления капитального ремонта ГК «ЕКС» Петра Седельникова, в целях соблюдения качества работ необходимо прекратить некоторые из них на время морозов. В частности, речь идет об укладке бетонных оснований под временные павильоны.