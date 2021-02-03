Жителей Коми предупредили о морозах до -40 градусов в феврале

Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду на территории Республики Коми в феврале. В регионе ожидаются 40-градусные морозы.

По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми, средняя месячная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 2–4 градуса. Ночные морозы будут усиливаться до –30 градусов в большинстве районов республики. На северо-востоке Коми ожидается похолодание до –40 градусов. Об этом пишет ИА FlashNord.

В середине февраля в светлое время суток морозы будут ослабевать на 10 градусов. Средняя месячная сумма осадков составит 100–140% от нормы. на северо-востоке выпадет лишь 60–80% месячной нормы.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 4 февраля.