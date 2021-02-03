На Украине почти 50% респондентов поддержали отставку Зеленского

Отставку президента Украины Владимира Зеленского и досрочные выборы главы государства поддержали 47,6% респондентов, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 27 января по 1 февраля.

Согласно данным опроса, 47,6% респондентов скорее или полностью поддерживают идею отставки президента Зеленского и проведения внеочередных выборов, не поддерживают — 41,1%, следует из презентации опроса. Остальные опрошенные не определились с ответом.

Рейтинг доверия к Зеленскому также упал в сравнении с декабрьскими показателями. «Его поддержка снизилась <...> его готовы поддержать 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором, против 27% в декабре 2020 года», — говорится в отчете КМИС.

Кроме того, 55,4% респондентов скорее или полностью поддерживают идею отставки действующего правительства и формирования нового кабинета министров. Не поддерживают — 29,2%, затруднились ответить — 15,4%. Также 60,7% респондентов поддержали идею роспуска парламента и досрочных выборов в Верховную раду, 27,7% — не поддержали, остальные не ответили на вопрос.

В ходе социсследования были опрошены 1205 респондентов во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.

Ранее, в сентябре 2020 года, социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, согласно которому Зеленского готовы поддержать на выборах 29% избирателей, участвовавших в опросе.

Ранее 3 февраля стало известно, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде инициирует процедуру импичмента Владимира Зеленского в связи с введением им санкций в отношении ряда оппозиционных каналов.

Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше действующего президента Петра Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил с 73,22% голосов.