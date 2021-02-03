Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Рязанской области

Госавтоинспекция проводит проверку по факту аварии с участием трех машин в Рязанской области. Один человек погиб, четверо получили травмы.

Авария произошла на автодороге Рязань–Ряжск — Александро-Невский — Данков–Ефремов на территории Старожиловского района. Столкнулись автомобили «УАЗ», «Волга» и Kia Rio. По данным ГИБДД, смертельные травмы получил пассажир «Волги». Его личность устанавливают сотрудники правоохранительных органов, пишет 62INFO.ru.

На месте происшествия работают представители МВД.

3 февраля сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту ДТП в Крыму. Служебный автомобиль, в котором находился один подследственный и четверо полицейских, по пути в следственный изолятор в Симферополе столкнулся с автомобилем Skoda Fabia. Трое сотрудников правоохранительных органов скончались на месте. Предварительно установлено, что столкновение произошло, когда водитель Skoda объезжал движущегося в попутном направлении велосипедиста и выехал на полосу встречного движения.