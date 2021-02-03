СКР возбудил дело по факту похищения пиратами россиянина в Гвинейском заливе

Возбуждено уголовное дело по факту захвата пиратами россиянина на танкере в Гвинейском заливе в ноябре 2020 года. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ в среду, 3 февраля.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 206 УК РФ («Захват заложника»), ч. 3 ст. 227 УК РФ («Пиратство»).

По данным следствия, инцидент произошел в ночь с 29 на 30 ноября 2020 года в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки, в 75 морских милях к югу от Ломе — столицы Тоголезской Республики. Шесть есть человек, предположительно входящих в состав пиратских формирований, вооруженные огнестрельным оружием напали на танкер-химовоз «AGISILAOS». Злоумышленники захватили четверых членов экипажа, среди которых был житель Краснодарского края 1986 года рождения.

Пираты переместили захваченных людей в неустановленное следствием место и потребовали от компании-судовладельца выкуп. После уплаты выкупа россиянина и еще трех иностранных заложников отпустили.

Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте продолжают сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

СК начал доследственную проверку по факту этого инцидента 12 января 2021 года.