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СКР возбудил дело по факту похищения пиратами россиянина в Гвинейском заливе

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Возбуждено уголовное дело по факту захвата пиратами россиянина на танкере в Гвинейском заливе в ноябре 2020 года. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ в среду, 3 февраля.

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Дело возбудили по ч. 3 ст. 206 УК РФ («Захват заложника»), ч. 3 ст. 227 УК РФ («Пиратство»).

По данным следствия, инцидент произошел в ночь с 29 на 30 ноября 2020 года в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки, в 75 морских милях к югу от Ломе — столицы Тоголезской Республики. Шесть есть человек, предположительно входящих в состав пиратских формирований, вооруженные огнестрельным оружием напали на танкер-химовоз «AGISILAOS». Злоумышленники захватили четверых членов экипажа, среди которых был житель Краснодарского края 1986 года рождения.

Пираты переместили захваченных людей в неустановленное следствием место и потребовали от компании-судовладельца выкуп. После уплаты выкупа россиянина и еще трех иностранных заложников отпустили.

Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте продолжают сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

СК начал доследственную проверку по факту этого инцидента 12 января 2021 года.

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