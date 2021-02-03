Компания realme подвела итоги деятельности в 2020 году

Компания realme, занимающаяся производством смартфонов, рассказала об итогах деятельности в 2020 году, а также отчиталась о результатах IV квартала.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 2 февраля, по итогам трех месяцев рост в России составил 128% относительно III квартала, а показатель роста в IV квартале год к году составил 692%.

Из отчета компании Counterpoint за IV квартал также следует, что за 2020 год компания выросла в мире на 65% и отгрузила 42 млн смартфонов. Помимо этого, бренд вошел в топ-10 производителей носимых устройств, заняв 2% мирового рынка. Компания уже входит в топ-7 мировых производителей смартфонов. За минувший год realme вышла на рынок 61 государства и вошла в топ-5 по продажам в 12 странах мира, в том числе и в России. Помимо смартфонов на рынке РФ представлены такие товары бренда, как наушники, умные часы и зарядные устройства. Презентация новых гаджетов состоится 9 февраля.

За минувший год realme существенно расширила линейку аудиоустройств, а также представила первые «умные» часы и телевизоры. На данный момент линейка AioT (сочетание средств искусственного интеллекта (AI) и интернета вещей (IoT) realme насчитывает более 50 наименований, и компания планирует увеличить это число вдвое в 2021 году.

По словам основателя и CEO realme Ская Ли, компания вышла на рынок AIOT год назад и за это время успела встроить зрелую экосистему.

«Наши смартфоны будут использоваться в связке с актуальными и продвинутыми AIOT-продуктами для обеспечения превосходного пользовательского опыта в трех главных сценариях: персональном, семейном и в путешествиях», — подчеркнул он.

Согласно отчету компании Counterpoint, в III квартале 2020 realme вошел в топ-10 мировых производителей носимых устройств, заняв 2% рынка TWS (true wireless stereo hearables and smartwatches).

«В 2021 году realme может повторить успех на рынке смартфонов и стать «темной лошадкой» на рынке носимых устройств: у бренда отличные онлайн-продажи, они выпустили «умные» часы и быстро растут в сегменте аудио», — прогнозирует аналитик Counterpoint Лиз Ли (Liz Lee).