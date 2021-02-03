«Роснефть» вновь вошла в список участников группы биржевых индексов FTSE4Good

Компанию «Роснефть» снова включили в список компаний — участников группы биржевых индексов FTSE4Good Index Series. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду, 3 февраля, на сайте компании.

Отмечается, что к концу 2020 года рейтинг «Роснефти» FTSE Russell увеличился до 3,9 балла из пяти. При этом по своим позициям компания опережает 84% участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли Индекса отраслевой классификации (ICB supersector).

Группа индексов FTSE4Good была учреждена в 2016 году. Специалисты оценивают крупнейшие глобальные компании по итогам деятельности в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и управления (ESG), а также прозрачности в раскрытии информации. Оценке FTSE4Good Emerging Indexes подлежат 545 компаний (23 российских участника индекса) с суммарной капитализацией свыше $3 трлн более чем из 20 развивающихся стран.

В 2020 году «Роснефть» значительно улучшила позиции в рейтинге FTSE Russell в категории «Социальная сфера», в которой оценивают показатели в области прав человека, поддержки коренных малочисленных народов, условий труда, промышленной безопасности и охраны здоровья.

«Роснефть» является членом Глобального договора ООН, предполагающего приверженность высоким принципам устойчивого развития. С 2007 года компания ежегодно представляет отчет в области устойчивого развития в соответствии с международными стандартами Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI).

В 2020 году компания представила обновление ряда документов в области устойчивого развития и прав человека, а в декабре совет директоров НК «Роснефть» рассмотрел план по углеродному менеджменту компании до 2035 года. Основные цели компании в этой сфере предусматривают предотвращение выбросов парниковых газов в объеме до 20 млн т СО2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%, а также нулевое рутинное сжигание попутного газа.