Карантин по бешенству ввели в пяти районах Волгоградской области

В пяти районах Волгоградской области зарегистрированы случаи бешенства. В муниципалитетах введен карантин.

Последний случай заболевания выявлен в Старополтавском районе. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру». Кроме того, очаги бешенства зарегистрированы в хуторе Солонцовском (Алексеевский район), хуторе Белогорском (Кумылженский район), селе Александровка (Быковский район) и в Урюпинске.

Жителям населенных пунктов запретили вывозить домашних животных. Также введено ограничение на отлов диких животных. Очаги бешенства планируют ликвидировать в течение трех месяцев.

В конце января волк, больной бешенством, напал на стадо овец в Тюменской области. С животным расправился владелец стада. После схватки с волком у мужчины осталась рана на ноге. Пострадавшему и двоим местным жителям, которые помогали справиться с хищником, назначили антирабическую вакцину.