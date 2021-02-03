Вышка сотовой связи рухнула из-за сильного ветра на Курилах

На курильском острове Парамушир сильный ветер повалил вышку оператора «Теле-2». Часть абонентов оказались без сотовой связи.

Как рассказали ИА SakhalinMedia в администрации Северо-Курильска, на Парамушире метель, сильный снег и почти ураганный ветер, скорость которого достигает 30 м/с. Восстановить вышку смогут специалисты из Южно-Сахалинска, но в ближайшие дни сделать это будет невозможно. Связь у абонентов других операторов не нарушена.

На 3 февраля в Северо-Курильском городском округе объявлено штормовое предупреждение. Метель бушует почти во всех районах области. Отменены рейсы между Южно-Сахалинском и Шахтерском, а также между Южно-Сахалинском и Курильском. Две дороги на юге острова закрыты для пассажирского транспорта. В двух районах отменили занятия в школах.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупредила москвичей о метели и снеге 3 февраля. Синоптики ожидают выпадения около 3–4 мм осадков при норме февраля в 36 мм.