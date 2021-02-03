Умерла киновед Лидия Зайцева
Советский и российский киновед, мастер киноведческого отделения Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК) Лидия Зайцева скончалась в возрасте 89 лет. Об этом в среду, 3 февраля, сообщил декан сценарно-киноведческого факультета ВГИКа Вячеслав Марусенков.
«Лидии Алексеевны не стало сегодня. Это замечательный педагог, ученый, специалист, воспитавший немало выдающихся людей», — приводит его слова ТАСС.
Марусенков назвал смерть Зайцевой большой утратой для ВГИКа и для киноведения в целом, передает RT.
Лидия Зайцева родилась в 1931 году в Москве. После окончания филфака МГУ поступила в аспирантуру ВГИКа. С 1974 года руководила мастерской киноведения, пишет «Москва 24».
Зайцева — заслуженный работник культуры РФ, член Союза кинематографистов России.
О месте и дате прощания с Зайцевой будет объявлено дополнительно, сообщается на сайте ВГИКа.