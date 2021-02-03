Два снаряда времен ВОВ нашли в Ставропольском крае

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обезвредили в Ставропольском крае. Два снаряда нашли на территории бывшего аэродрома.

Взрывоопасные предметы были обнаружены в промышленной зоне Невинномысска. По словам главы администрации Михаила Миненкова, в 1942 году там находился военный аэродром. Его бомбардировали вражеские самолеты, из-за чего на территории периодически находят снаряды. Об этом сообщает NewsTracker.

На месте работали сотрудники полиции и МЧС.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области и Санкт-Петербурге в январе нашли и обезвредили более 100 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Их находили в местах строительства социальных объектов, на садовых участках и территории лесов.