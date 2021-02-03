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Более 800 москвичей оштрафованы за отсутствие тестов на COVID после возвращения из-за рубежа
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Более 800 москвичей оштрафованы за отсутствие тестов на COVID после возвращения из-за рубежа

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Более 800 москвичам выписали штрафы на сумму свыше 10 млн рублей за отсутствие тестов на COVID-19 после поездки за рубеж. Об этом сообщила в среду, 3 февраля, пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

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Приблизительно 4,5% жителей Москвы не проходят тестирование на COVID-19 после возвращения с отдыха за рубежом. С августа 2020 года нарушителями стали 817 москвичей.

«Решения по ч. 2 и ч. 3 ст. 6.3 КОАП РФ принимает суд, в связи с этим административные материалы в отношении 1887 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 817 гражданам присуждены штрафы на сумму 10 млн 8 тыс. рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний», — говорится в сообщении.

Данная статья КоАП РФ предусматривает штраф в размере до 40 тыс. рублей. Если человек не сдал тест и это повлекло последствия с причинением вреда здоровью других людей, то нарушение квалифицируется по ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ, за нарушение которой грозит штраф в размере от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.

Россияне, которые прибыли с отдыха за рубежом, должны пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех дней с момента прибытия и отправить данные теста на единый портал государственных и муниципальных услуг. Это требование относится как к взрослым, так и к детям. До получения результатов прибывшие с отдыха должны соблюдать режим изоляции. В случае подозрения на заражение, ухудшение самочувствия граждане должны соблюдать 14-дневный карантин. Кроме того, они обязаны обратиться за медицинской помощью, не посещая медучреждения.

Проконсультироваться по вопросам тестирования можно на горячей линии управления Роспотребнадзора по г. Москве по телефону: 8 (495) 687-36-31, ежедневно, включая выходные, с 9 до 16 часов.

За прошедшие сутки в России выявили 16 474 новых случая заболевания COVID-19. Наибольшее число заболевших — в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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