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Пожар на складе в Красноярске локализовали

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Пожар на складе автозапчастей в Красноярске, где погибли четыре человека, удалось локализовать. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России в среду, 3 февраля.

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«По состоянию на 15:30 мск пожар на складе автозапчастей в Красноярске был локализован на площади 3,9 тыс. кв. м», — говорится в сообщении ведомства.

К тушению огня привлечены 110 человек и 33 единицы техники. На месте работает передвижная экологическая лаборатория для замера уровня опасных веществ в воздухе.

Возгорание на складе «Автотрейд» на улице Калинина, 60/1 началось ранее в среду. Сообщалось, что огонь охватил до 3,5 тыс. кв. м. Пожар получил третий ранг сложности.

В ходе тушения возгорания обрушилась кровля строения.

Затем появились сообщения об обнаружении тела рабочего и о пропаже троих пожарных, которые не выходили на связь более часа. Отмечалось, что спасатели могли погибнуть, так как их кислородные баллоны рассчитаны на 40 минут.

Позже мэр Красноярска Сергей Еремин подтвердил информацию о гибели трех пожарных и одного работника склада.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин возгорания.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту пожара.

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