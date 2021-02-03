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Драку и погром в московском хостеле «Есенин» записала камера наблюдения

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Драку и погром в московском хостеле «Есенин» запечатлела камера видеонаблюдения, запись с которой опубликовал 3 февраля телеканал РЕН ТВ.

На записи видно, как несколько мужчин и женщина пили чай и играли в карты. Затем в комнату вошел мужчина по имени Магай, который начал ругаться с присутствующими. Его пытался утихомирить 24-летний Михаил, игрок в бильярд, сообщает телеканал.

После этого началась потасовка. Согласно опубликованным кадрам, зачинщик потасовки в какой-то момент достал нож и начал бросаться на других постояльцев хостела

В процессе ссоры дебошир распылил баллончик в глаза одному из присутствующих мужчин. Лишь после вмешательства еще одного постояльца хостела конфликт удалось погасить — одним броском тот положил дебошира на пол. Затем приехали полицейские.

После инцидента пострадавший Михаил обратился в полицию. Теперь Магаю грозит уголовное наказание, отмечает РЕН ТВ.

Накануне сообщалось о массовой драке у московского ресторана, участницами которой стали девушки. В полицию после произошедшего доставили трех мужчин и двух девушек в возрасте от 20 до 27 лет — все они были в состоянии алкогольного опьянения.

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