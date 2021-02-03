Более четверти жителей Рязанской области имеют антитела к COVID-19

Около 26% жителей Рязанской области имеют антитела к коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Лариса Сараева.

«По данным серологического мониторинга исследования иммунного статуса граждан, на территории области выявлен иммуноглобулин G (антитела. — Ред.) у 26% обследованных», — сказала Сараева в ходе заседания оперативного штаба.

Руководитель регионального ведомства отметила, в регионе наблюдается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. По ее словам, 52% заболевших относятся к категории неработающего населения. Среди работающих заболевших — те, кто задействован в сферах здравоохранения, промышленности, образования, торговли и транспорта.

С начала пандемии коронавируса положительный тест на COVID-19 в Рязанской области получили более 22 тыс. человек. Выздоровели более 20 тыс. пациентов, 235 человек умерли.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил о том, что около 50% москвичей уже не восприимчивы к коронавирусной инфекции.

Тимаков 27 января отметил, что в части регионов страны около 60% населения не восприимчивы к COVID-19, а в некоторые других областях пока только 30% жителей.

Ранее в этот день заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал причину спада количества новых случаев COVID-19. По его словам, во время новогодних праздников россияне фактически соблюдали домашний режим, что и способствовало уменьшению количества случаев заболевания.

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