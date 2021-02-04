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Всё течет: Сена вышла из берегов

Парижские набережные затоплены водой
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Вода
Фото: Getty Images/Chesnot
Продолжительные дожди привели к резкому подъему уровня воды в Сене. В результате оказались затоплены набережные и некоторые улицы Парижа. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Корабли
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
Во вторник, 2 февраля, уровень воды поднялся до 4,15 м. Как считают метеорологи, это еще не предел
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Починка
Фото: Getty Images/Chesnot
Наводнение вызвано водами впадающей в Сену реки Марны. По течению Марны затоплены отдельные деревни, жители эвакуированы
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Вода
Фото: Global Look Press/Federico Pestellini/www.imag
Ученые считают, что в ближайшие дни уровень воды в Сене в городской черте может повыситься до 4,5 м
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Велосипед
Фото: Getty Images/Julien Mattia/Anadolu Agency
Большинство набережных Парижа закрыты для пешеходов и транспорта
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Осмотр
Фото: Getty Images/Julien Mattia/Anadolu Agency
Парижские власти обеспокоены возможной опасностью для путей городской электрички RER, проходящих по набережным левого берега
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Вид
Фото:Getty Images/Jerome Gilles/NurPhoto
Так сегодня выглядит мост Александра III, заложенный в ознаменование Франко-русского союза императором Николаем II
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У воды
Фото: Getty Images/Julien Mattia/Anadolu Agency
Лестницы набережных уходят прямо в воду, выходы к большинству из них перекрыты
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Переход
Фото: Getty Images/Edward Berthelot
Под водой оказался нижний пролет моста Леопольда Седара Сенгора, связывающего сад Тюильри и Музей д’Орсе
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Разлив
Фото: Global Look Press/Federico Pestellini/www.imag
В отдельных местах вода поднялась настолько высоко, что мешает движению автотранспорта
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Знак
Фото: Getty Images/Chesnot
Вода поднялась почти к самому Музею д’Орсе, но, как уверяют власти города, он остается в безопасности
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Погрузка
Фото: Getty Images/Julien Mattia/Anadolu Agency
С набережных убирают торговые павильоны, которые могут не выдержать напора воды
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Утка
Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard/Xinhua
Синоптики предупреждают, что дожди не прекратятся в ближайшие дни. Впрочем, подъем воды вряд ли достигнет уровня свыше 6 м, как это было во время летнего наводнения 2016 года
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Велосипедист
Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard/Xinhua
Парижане не унывают и не отказываются от любимого экологичного транспорта
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Башня
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vincent Isore
Общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме
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Дорога
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vincent Isore
Отдельные районы города, например Лебединый остров, подверглись значительному подтоплению
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Башня
Фото: Global Look Press/Vincent Isore/www.imago-imag
Уровень метеоопасности повышен до «желтого»
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