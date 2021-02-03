Опрос показал лидерство оппозиции Украины в случае новых выборов в раду

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) стала бы лидером на выборах в парламент, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные в среду, 3 февраля.

«Наиболее вероятно проходной барьер преодолели бы ОПЗЖ (партию поддержали бы 24,1% респондентов),«Слуга народа» (18,2%), «Европейская солидарность» (15,6%), «Батькивщина» (10,3%), «Сила и честь» (6,4%)», — говорится в сообщении КМИС.

Проходной барьер в раду составляет 5%.

По сравнению с декабрем 2020 года, когда проводился аналогичный опрос, уровень поддержки избирателями ОПЗЖ вырос на 1%, в то время как правящая партия «Слуга народа» лишилась 2,7% своих сторонников, «Европейская солидарность» приобрела 1,5%, поддержка избирателями «Батькивщины» увеличилась на 0,5%, а партии «Сила и честь» — сразу на 2%.

При этом актуальное исследование показало, что 61,4% опрошенных обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 10,2% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

Также число желающих снова проголосовать за украинского лидера Владимира Зеленского на выборах президента Украины в январе снизилось до 22,1%. В декабре таких желающих было 27%.С последних парламентских выборов, которые прошли в 2019 году, «Слуга народа» лишилась существенной доли поддержки электората, а оппозиция, напротив, приобрела ее. Тогда партия президента получила 43,16% голосов, а ОПЗЖ — 13,05%.

Опрос проводился с 27 января по 1 февраля, в нем приняли участие 1205 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме неподконтрольных Киеву районов Донбасса.