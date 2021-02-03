Посол США в РФ рассказал об условиях возобновления выдачи виз

Посольство США возобновит выдачу виз, когда ситуация с коронавирусом станет более безопасной. Об этом в среду, 3 февраля, заявил американский посол в России Джон Салливан.

«Визовые вопросы очень важны для любого американского посольства. И это как раз случай посольства в Москве. К сожалению, из-за пандемии коронавируса и ограничений мы не могли обеспечить визовые услуги. У меня нет ответа на вопрос о том, когда выдача возобновится. Могу только сказать: как только это будет безопасно для нас, мы это сделаем», ― сказал он на брифинге.

20 марта пресс-служба Госдепартамента США объявила о том, что власти Соединенных Штатов Америки приостанавливают выдачу виз во всем мире из-за ситуации с распространением коронавируса. Отмечалось, что посольства и консульства отменят все намеченные встречи по выдаче иммиграционных и неиммиграционных виз.

В конце октября в посольстве РФ в Вашингтоне раскритиковали пересмотр порядка выдачи виз категории I, так как это осложнит профессиональную деятельность иностранных журналистов на территории страны. В посольстве подчеркнули, что такое «неоправданное усложнение бюрократических процедур и создание искусственных барьеров» для работы иностранной прессы не соотносится с такими понятиями, как свобода слова и равный доступ к информации.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 3 февраля, на планете зарегистрировано свыше 104,4 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 2,2 млн человек, вылечились 76,3 млн. В США было выявлено более 27 млн заболевших, при этом 457,8 тыс. пациентов скончались, а еще 16,7 млн ― выздоровели.