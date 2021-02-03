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Пушков прокомментировал украинские санкции против ряда телеканалов

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Введя санкции против оппозиционных телеканалов на Украине, президент этой страны Владимир Зеленский расписался в своей неспособности выдерживать политическую конкуренцию. Об этом написал на своей странице в Twitter 3 февраля российский сенатор Алексей Пушков.

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«Болтовня о демократии — это одно, а действия — это другое. Даже (бывший президент Украины Петр) Порошенко не пошел на санкции против телеканалов», — отметил сенатор.

По его словам, такие ограничения не спасут Зеленского «от полного краха».

Накануне Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

3 февраля украинский лидер объяснил свое решение тем, что Киев «решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду».

В тот же день стало известно, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде собирается инициировать процедуру импичмента Зеленского.

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. Их программы доступны для просмотра только на видеохостинге YouTube.

Телеканалы расценили указ президента о введении против них санкций как «политическую расправу над неугодными СМИ».

В Кремле назвали решение об ограничении или запрете деятельности телеканалов на Украине не соответствующим международным нормам.

В Международной федерации журналистов сочли это цензурой.

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