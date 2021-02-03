Мэр Красноярска подтвердил гибель трех пожарных при возгорании на складе

Мэр Красноярска Сергей Еремин подтвердил информацию о гибели четырех человек при пожаре в здании одного из местных складов. Речь идет о трех пожарных и рабочем.

«Такие горькие события. Гибель троих пожарных и работника склада, на поиски которого они отправились, пытаясь спасти», — написал он в своем Instagram в среду, 3 февраля.

О пожаре в Красноярске стало известно ранее в этот же день. Возгорание произошло в здании склада «Автотрейд» на улице Калинина 60/1. Огонь охватил до 3,5 тыс. кв. м. Пожару присвоили третий ранг сложности.

В ходе тушения пожара кровля строения обрушилась. Позже появились сообщения об обнаружении тела рабочего и о пропаже троих пожарных, которые не выходили на связь более часа. Сообщалось, что огнеборцы могли погибнуть, так как их кислородные баллоны рассчитаны на 40 минут.

В Следственном комитете (СК) уточняли, что поиски пропавших сотрудников МЧС продолжаются. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин возгорания.

К тушению пожара привлечены 110 человек и 33 единицы техники. Также на месте возгорания работает передвижная экологическая лаборатория для замера уровня опасных веществ в воздухе.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту пожара.