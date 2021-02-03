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Женщину срочно эвакуировали с рыболовецкого судна в Охотском море

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Спасатели и медики эвакуировали с рыболовецкого судна «Пионер Николаева» женщину 1969 года рождения, которая пожаловалась на плохое самочувствие. Она является членом экипажа.

Судовой врач осмотрел пациентку и принял решение о срочной эвакуации на берег, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на региональный главк МЧС.

Медики территориального Центра медицины катастроф и сотрудники поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» вылетели к месту происшествия на вертолете авиакомпании «Витязь-Аэро». Они спустили на палубу, а затем при помощи спасательного устройства «косынка» и лебедки подняли больную на борт вертолета, где ее осмотрел медик. Позже женщину доставили в Петропавловск-Камчатский для госпитализации в больницу.

Агентство отмечает, что с начала года это уже седьмой санитарный рейс для пилотов, медиков и спасателей экипажа.

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