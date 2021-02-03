Прямой эфир
Политика
Путин провел рабочую встречу с главой АСИ Чупшевой
Мир
Президент Киргизии назначил Марипова на должность премьера
Общество
Россия восстановит железнодорожное сообщение с Белоруссией
Авто
«Автодор» повысит разрешенную скорость на участке М-4 «Дон»
Мир
Бывшего мужа Бритни Спирс арестовали
Спорт
Чудинов провел тренировку перед боем с учеником Роя Джонса
Спорт
МОК опубликовал правила проведения Олимпиады в Токио
Мир
Сенатор призвал Псаки извиниться за комментарий о космических силах США
Политика
Вашингтон получил от Москвы уведомление о шагах по продлению ДСНВ

ТГУ запустит совместные программы с Новосибирской консерваторией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Институт Искусств и культуры Томского госуниверситета запускает в 2022 году образовательные программы по музыкальным специальностям совместно с Новосибирской государственной консерваторией. На 2021 год в Томске запланированы совместные концерты и мастер-классы, которые пройдут после снятия коронавирусных ограничений, сообщил директор ИИиК ТГУ Дмитрий Галкин.

«[ТГУ и консерватория планируют] совместные образовательные программы, то есть мы будем вместе учить студентов. Набор на новые программы готовим в 2022 году. Какие-то блоки будут вести наши преподаватели, какие-то — преподаватели консерватории», — рассказал Галкин.

По его словам, сейчас в ИИиК ТГУ на музыкантов учатся около 20 человек — дирижеры, пианисты и вокалисты, передает РИА «Томск».

Напомним, семь российских вузов вошли в ежегодный рейтинг cамых интернациональных университетов мира, который опубликовало британское издание Times Higher Education (THE). Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова занял 95-е место и попал в топ-100. В рейтинг также включен Национальный исследовательский томский государственный университет (107-е место).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021