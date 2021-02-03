ТГУ запустит совместные программы с Новосибирской консерваторией

Институт Искусств и культуры Томского госуниверситета запускает в 2022 году образовательные программы по музыкальным специальностям совместно с Новосибирской государственной консерваторией. На 2021 год в Томске запланированы совместные концерты и мастер-классы, которые пройдут после снятия коронавирусных ограничений, сообщил директор ИИиК ТГУ Дмитрий Галкин.

«[ТГУ и консерватория планируют] совместные образовательные программы, то есть мы будем вместе учить студентов. Набор на новые программы готовим в 2022 году. Какие-то блоки будут вести наши преподаватели, какие-то — преподаватели консерватории», — рассказал Галкин.

По его словам, сейчас в ИИиК ТГУ на музыкантов учатся около 20 человек — дирижеры, пианисты и вокалисты, передает РИА «Томск».

Напомним, семь российских вузов вошли в ежегодный рейтинг cамых интернациональных университетов мира, который опубликовало британское издание Times Higher Education (THE). Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова занял 95-е место и попал в топ-100. В рейтинг также включен Национальный исследовательский томский государственный университет (107-е место).