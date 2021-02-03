В Костромской области полицейский оштрафовал родственников для выполнения плана

Бывший полицейский в Костромской области предстанет перед судом за то, что ради выполнения показателей выписал фиктивные штрафы на родственников за курение в неположенном месте. Об этом 3 февраля сообщило СУ Следственного комитета России по региону.

«По версии следствия, в феврале 2020 года сотрудник полиции, действуя из корыстной и личной заинтересованности, преследуя цель искусственного улучшения показателей своей работы, незаконно составил фиктивные протоколы об административном правонарушении <…> за нарушение установленного запрета курения табака, в которые внес заведомо ложные сведения, в том числе сфальсифицировал подписи «нарушителей», — говорится в заявлении.

Позже выяснилось, что якобы курившие в неположенном месте граждане — родственники полицейского, которые в действительности правонарушения не совершали.

Вместе с тем сотрудник оплатил из личных средств штрафы по фиктивным протоколам, чтобы скрыть следы преступления от родственников.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В декабре сообщалось, что сотрудников полиции в Павловском районе Нижегородской области подозревают в превышении должностных полномочий. Как выяснили следователи, с 2019 по 2020 год правоохранители незаконно продавали информацию о личностях умерших и месте их жительства предпринимателям, занимающимся организацией похорон.