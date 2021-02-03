Россия не будет заменять импортируемые из Белоруссии товары

Россия не планирует замещать товары, импортируемые из Белоруссии. Об этом 3 февраля заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов после встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

Борисов по итогам встречи добавил, что Россия не видит смысла в том, чтобы тратить деньги на производство той продукции, «которую нам может поставить братская республика».

«Более того, мы сейчас шире ставим вопрос об использовании производственных возможностей белорусской промышленности по импортозамещению тех позиций, где мы испытываем определенные трудности», — добавил вице-премьер РФ.

Россия импортирует из Белоруссии медицинские приборы, грузовые автомобили, железнодорожные и трамвайные вагоны, а также некоторые продукты.

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что взаимодействие Москвы и Минска приносит ощутимый экономический эффект обеим сторонам.

14 декабря стало известно, что Россия отменила временные ограничения на ввоз отдельных видов молочной продукции от еще четырех предприятий Белоруссии. Ранее Россельхознадзор также снял ограничение на поставки молочной и животноводческой продукции от нескольких белорусских компаний.