Золото на 1 млн рублей похитили старатели в Якутии

Двое работников золотодобывающего предприятия в Магаданской области похитили самородок золота, стоимость которого оценивается в 1 млн рублей. Обвинительное заключение утвердил транспортный прокурор. Статья — «Тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Следствие установило, что мужчины, имея доступ к промывочному оборудованию на участке по добыче сырья на территории Якутии, вступили в сговор и похитили 308,5 г самородного золота. Сотрудники транспортной полиции изъяли у них драгоценный металл во время досмотра в аэровокзальном комплексе аэропорта Магадан.

Ущерб, причиненный золотодобывающему предприятию в результате преступных действий, оценили в сумму, превышающую 1 млн рублей, пишет ИА MagadanMedia.

В октябре 2020 года сообщалось, что мужчина с апреля по июль 2020 года добыл на территории Сусуманского округа золото общей массой более 2,5 кг. Его стоимость оценили в сумму, превышающую 10 млн рублей. Он перевез добытое в Магадан и хранил на съемной квартире.