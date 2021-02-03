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Жители Удмуртии вырубили деревья на 1,5 млн рублей в природном парке

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Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в незаконной рубке деревьев в природном парке Удмуртии. Ущерб оценивается почти в 1,5 млн рублей.

Информация о вырубке поступила от сотрудников лесничества в Шарканском районе. Полицейские установили личности подозреваемых. Предполагается, что парни 17 и 19 лет планировали продать деревья на пилораму. Об этом сообщает Udm-info.ru.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Молодым людям грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области мужчину задержали за вырубку 17 сосен. Мужчина вывез стволы на собственную пилораму. Ущерб оценивается в 1,5 млн рублей.

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