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В Германии назвали преимущества «Северного потока – 2»

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Федеральное правительство Германии полагает, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» приведет к снижению цен на газ на европейском рынке, следует из ответа министерства экономики ФРГ на запрос депутата Левой партии в бундестаге Дитмара Барча, который приводит 3 февраля медиагруппа RND.

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В документе указано, что транспортировка российского природного газа по «Северном потоку – 2» в Европу выйдет дешевле, чем по другим маршрутам. Путь его сократится примерно на 2 тыс. км в отличие от пути транзита по существующей газотранспортной системе Украины.

Отмечается, что газопровод соответствует «современному уровню технического развития» и служит «в основном для обеспечения Европы природным газом, а не только для диверсификации в снабжении Германии».

«Федеральное правительство полагает, что транзит природного газа по «Северному потоку – 2» более рентабелен, поэтому может иметь соответствующее положительное влияние на цену газа», — следует из ответа минэкономики.

Дитмар Барч призвал к усилению поддержки газопровода со стороны федерального правительства.

«По мнению федерального правительства, «Северный поток – 2» снизит цену на газ и удовлетворит спрос. Учитывая тот факт, что цены на электроэнергию в Германии одни из самых высоких в мире, это хорошая новость», — сказал он.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

19 января 2021 года американский минфин объявил о расширении санкций против проекта газопровода — под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна», которое возобновило строительство трубопровода в водах Дании, и его владелец.

Позднее, 2 февраля, новая администрация США сигнализировала о готовности снять санкции со строящегося газопровода «Северный поток – 2» при выполнении ФРГ ряда условий. Там заявили о заинтересованности в том, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию трубопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину.

Однако в Германии выражают уверенность в завершении строительства газопровода, несмотря на санкции США.

Министр окружающей среды Германии Свенья Шульце заявляла в январе, что, если ФРГ остановит строительство «Северного потока – 2», Берлин столкнется с судебными разбирательствами.

Вице-канцлер и глава минфина Германии Олаф Шольц подчеркнул, что, несмотря на то что проект встречает препятствия в виде американских санкций, европейские государства считают реализацию проекта своим внутренним делом и выступают против американского вмешательства.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт отметил, что позиция страны в отношении проекта не изменится, и добавил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «считает проект экономическим», а не политическим.

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