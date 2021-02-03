Байден отменил три указа Трампа в сфере миграционной политики

Президент США Джо Байден отменил три указа своего предшественника на посту Дональда Трампа. Один документ защитит семьи мигрантов от разделения на время рассмотрения уголовных дел о незаконном пересечении границы. Второй документ обеспечит внимательное отношение к оформлению документов людей, которые ищут убежище на границе США. Третий указ направлен на развитие имиграционной системы. Байден заявил, что исправляет ошибки прошлой администрации. Он назвал указы Трампа в миграционной сфере «контрпродуктивными для безопасности».

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