Начавшийся снегопад в Москве продлится более суток

Снегопад, который начался в Москве в среду, продлится чуть более суток. Об этом заявила «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк 3 февраля.

«Снегопад в Москве продлится до завтрашнего вечера. Так что снег в Москве будет идти чуть больше суток, основное усиление снегопада придется на вечернее время и на завтрашние дневные часы», ― сказала собеседница агентства.

По словам Волосюк, всего выпадет 3 мм осадков. Уже в среду высота снежного покрова может вырасти на 2–3 см, а к утру четверга сугробы подрастут на 4–5 см.

Ранее в среду Волосюк заявила, что в столице может выпасть до 11% месячной нормы осадков.

Кроме того, синоптики пообещали москвичам облачную погоду со снегопадом и гололедицей.

Днем 3февраля в столице ожидается от –2 до –4 градусов. Ночью похолодает до –6 градусов, в Подмосковье — до –9.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что жителей столицы в предстоящие выходные ждет морозная погода, без осадков. Температуры воздуха в дневные часы будут доходить до –14 градусов, в ночные — до –20.