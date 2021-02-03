Президент Киргизии назначил Марипова на должность премьера

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении Улукбека Марипова на должность премьер-министра страны. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает пресс-служба киргизского лидера.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики Марипов Улукбек Асамидинович назначен премьер-министром Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Кроме того, Жапаров назначил Артема Новикова первым вице-премьер-министром республики и своим указом о назначении членов правительства сохранил Руслана Казакбаева на посту главы МИДа страны.

Ранее в этот же день парламент Киргизии (жогорку кенеш) одобрил кандидатуру Марипова на должность премьер-министра страны. Его выдвигала фракция «Республика — Ата-Журт», которая входит в коалицию большинства.

Жапаров пришел к власти в республике в 2020 году после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента он сложил в ноябре полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.

16 января Центризбирком страны заявил, что по итогам ручного подсчета 100% бюллетеней Жапаров набрал 79,23% голосов и одержал победу на досрочных президентских выборах. Спустя четыре дня ЦИК Киргизии официально признала Жапарова победителем досрочных выборов главы государства.

28 января 2021 года Жапаров официально вступил в должность президент Киргизии. Выборы главы государства и референдум по определению формы правления в стране прошли 10 января.