Пожар в здании на Ленинградском проспекте в Москве потушен

Пожарные ликвидировали возгорание в здании Научно-исследовательского кинофотоинститута в Москве. Об этом в среду, 3 февраля, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС России.

Огонь вспыхнул ранее в этот день по адресу: Ленинградский проспект, д. 47, стр. 4. Очаг возгорания находился на третьем этаже пятиэтажного административного здания. Площадь пожара составила 20 кв. м, отмечает телеканал «Звезда».

В ходе проведения разведки и ликвидации пожара с третьего этажа спасли пять человек. Их передали медикам для осмотра, отмечает агентство городских новостей «Москва». С четвертого и пятого этажей вывели восемь человек.

В 13:01 пожар был локализован, пишет «Москва 24». В 13:19 его полностью ликвидировали. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.