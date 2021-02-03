Прямой эфир
Политика
Путин провел рабочую встречу с главой АСИ Чупшевой
Мир
Президент Киргизии назначил Марипова на должность премьера
Общество
Россия восстановит железнодорожное сообщение с Белоруссией
Авто
«Автодор» повысит разрешенную скорость на участке М-4 «Дон»
Мир
Бывшего мужа Бритни Спирс арестовали
Спорт
Чудинов провел тренировку перед боем с учеником Роя Джонса
Спорт
МОК опубликовал правила проведения Олимпиады в Токио
Мир
Сенатор призвал Псаки извиниться за комментарий о космических силах США
Политика
Вашингтон получил от Москвы уведомление о шагах по продлению ДСНВ

Путин провел рабочую встречу с главой АСИ Чупшевой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила пресс-служба Кремля.

Миллиард на новые профессии
Руководитель направления Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков — о новом типе образования для специалистов несуществующих сегодня профессий

Чупшева рассказала про результаты работы в 2020 году и сообщила, что в АСИ сфокусировали свое внимание на поддержке проектов, которые были востребованы именно в период пандемии.

«Вместе с крупными цифровыми, образовательными платформами запустили сервис по дополнительному образованию, которым могли воспользоваться и учителя, и родители, и, самое главное, школьники в период дистанционного образования <…> Поддержали несколько проектов медицинских платформ с использованием искусственного интеллекта», — сообщила Чупшева.

Кроме того, по ее словам, несколько российских стартапов получили крупные инвестиции. В частности, речь идет об образовательном ресурсе «Учи.ру», медицинской платформе CoBrain и ряде других проектов.

Также она рассказала о проекте« Национальная социальная инициатива», в рамках которой АСИ выбрало десять основных жизненных ситуаций в здравоохранении, образовании и в социальной сфере, которые власти совместно с бизнесом помогают обозначить, разобрать и решить зафиксированные проблемы в данных областях.

В ноябре 2020 года Путин предложил АСИ запустить комплексный механизм реализации общественно-значимых проектов граждан. По его словам, важно превратить интересные замыслы в жизнеспособные проекты, а также устранить административные и законодательные барьеры.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021