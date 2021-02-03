Украинский политолог оценил вероятность объявления импичмента Зеленскому

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал в среду, 3 февраля, сообщение о том, что фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде инициирует объявление импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому после решения закрыть три оппозиционных телеканала.

Дудчак отметил, что процедура импичмента довольно непростая. Эксперт считает, что пока не стоит говорить о том, что Зеленский уйдет с поста в связи с импичментом.

«Есть оговоренные в Конституции причины, чтобы применить их к Зеленскому, — надо постараться. Потом нужно собрать достаточно большое количество голосов, которое пока вряд ли смогут собрать... Если устроить импичмент по инициативе оппозиционных сил, это значит создать в украинском обществе мощный пиар этой политической силе», — подчеркнул аналитик в беседе с RT.

Политолог высказал сомнение, что у оппозиции что-то получится. Также Дудчак отметил, что важна реакция на введение санкций со стороны западного сообщества.

Ранее в этот же день стало известно, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде инициирует процедуру импичмента Владимира Зеленского.

Накануне Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении ограничений в отношении телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Согласно указу Зеленского, ограничения предполагают аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений для осуществления своей деятельности, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, а также прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм, передает НСН.

В Кремле осудили такое решение, завив, что оно не соответствует международным нормам. Как добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на это следует обратить внимание международным организациям, таким как ОБСЕ.