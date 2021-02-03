Рейтинг Зеленского на Украине за месяц упал с 27% до 22,1%

Число желающих снова проголосовать за украинского лидера Владимира Зеленского на выборах президента Украины в январе снизилось до 22,1%. В декабре таких желающих было 27%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

Опрос проводился с 27 января по 1 февраля методом личного интервью. В нем участвовали 1205 респондентов из всех областей Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.

«Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, 65% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 10,2% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах», — отмечается на сайте КМИС.

Как и в декабре прошлого года, 13,7% опрошенных выразили готовность снова поддержать на выборах бывшего президента Украины Петра Порошенко. Поддержка сопредседателя парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко снизилась с 14,7% в декабре до 13,5% в январе.

Хотели бы видеть президентом бывшего премьера Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко 11,2% респондентов — в декабре таких было 7,5%.

Экс-премьера, лидера партии «Украинская стратегия Гройсмана» Владимира Гройсмана готовы поддержать 5,5% респондентов, как и в конце прошлого года. Рейтинг остальных политиков составляет менее 5%.

Зеленский возглавил Украину весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Он заявлял, что избирается президентом только на один срок.

В сентябре 2020 года социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, согласно которому Зеленского готовы поддержать на выборах 29% избирателей, участвовавших в опросе.

Бойко тогда готовы были поддержать 15,5% респондентов, а Порошенко — 14%.

В опросе приняли участие 2 тыс. человек.