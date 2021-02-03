Новые дороги построят в 20 округах Подмосковья к 2024 году

В Московской области до 2024 года построят около 60 новых дорог в 20 муниципальных образованиях. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По словам министра транспорта региона Алексея Гержика, за последние 7 лет улучшилась транспортная ситуация в 35 городских округах Подмосковья: там построили 158 дорог, путепроводов, развязок и мостов, пишет REGNUM. Их общая протяженность составила около 870 км, пишет РИАМО.

«Работа будет продолжена — до 2024 года планируется решить транспортные проблемы в 20 муниципалитетах Подмосковья, где запланировано построить порядка 60 новых дорожных объектов. Таким образом мы обеспечим ежегодный прирост 90 новых км дорог», — приводит слова Гержика.

В этом году в регионе намерены построить девять региональных и шесть федеральных объектов. Будет завершено строительство обхода Коломны, Афанасьевского моста в Воскресенске, кольцевого пересечения в Шереметьево, путепровода в Мытищах, а также развязки на пересечении Ленинградского шоссе и «Ложки-Поварово-Пятница» к индустриальному пару «Есипово» в Солнечногорском округе, отмечает телеканал «360».

В 2020 году в Московской области было построено 19 федеральных и региональных дорожных объектов. Их общая протяженность составила 356 км. Среди них — Дмитровское шоссе от Москвы до Рогачевского шоссе, участки ЦКАД, развязка на улице Репина в Химках, путепровод в Дедовске и другие, пишет агентство городских новостей «Москва».

Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник, 26 января, открыли транспортную развязку на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе в подмосковных Химках. Глава государства лично осмотрел объект.

Путин дал поручение о строительстве развязки после посещения в апреле 2019 года завода «Энергомаш», где работники пожаловались президенту на плохую транспортную доступность предприятия.