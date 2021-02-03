Россия возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении с 15 февраля авиасообщения с Азербайджаном и Арменией. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила пресс-служба правительства РФ.

«Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва ― Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва ― Ереван, четыре рейса в неделю)», ― говорится в сообщении.

Также в пресс-службе российского кабмина рассказали о том, что с 8 февраля возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск ― Москва ― Минск, а также Москва ― Калининград и Калининград ― Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.

Кроме того, будет увеличено количество регулярных авиарейсов из российской столицы в белорусскую с трех до пяти в неделю и возобновлено авиасообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.

Накануне стало известно, что Россия возобновляет приостановленное из-за коронавируса международное авиасообщение еще из двух городов — Кемерова и Петропавловска-Камчатского.

27 января Россия восстановила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Катаром, Индией и Финляндией. Три раза в неделю рейсы будут вылетать по направлениям Москва — Дели, до трех рейсов в неделю будет осуществляться по направлению Москва — Каир.

При этом в тот же день сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» в марте-апреле отменит ряд регулярных международных рейсов из России из-за продолжения действия ограничений в связи с пандемией COVID-19.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.