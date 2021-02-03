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Volkswagen представила лифтбек Polo для поклонников футбола

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Немецкая компания Volkswagen представила в России новую специальную версию лифтбека Polo — Football Edition. Старт продаж запланирован на апрель 2021 года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 3 февраля в редакцию «Известий».

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Отмечается, что новинка ориентирована на любителей футбола. Экстерьер футбольной версии отличают накладки на передние пороги Football Edition, а также специальный значок Football Edition на крышке багажника.

Также для покупателей новой версии предусмотрен специальный комплект аксессуаров в который входит рюкзак, шарф, грим и мишка-болельщик.

Автомобиль можно будет приобрести с двигателями мощностью 110 и 125 л.с. Коробки передач — пятиступенчатая механическая и автоматическая.

20 января сообщалось, что Volkswagen расширяет линейку доступных для заказа модификаций, а также опционального оснащения нового Volkswagen Tiguan.

Так, автомобиль с двухлитровым двигателем мощностью 180 л.с. теперь можно заказать в версии Respect Plus. Также для всех версий Tiguan, кроме Respect и Respect Plus, опционально доступен предпусковой отопитель с дистанционным управлением и таймером.

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