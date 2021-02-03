Строительство нового корпуса ТюмГУ начнется в 2021 году

В этом году в Тюмени планируют начать строительство нового корпуса Тюменского государственного университета. О том, каким будет новое здание, пресс-служба вуза рассказала Megatyumen.ru.

Пятиэтажный корпус появится на месте старого здания по адресу: улица Республики, 9. В нем разместят современные аудитории с мультимедийным оборудованием, компьютерные и лингафонные кабинеты, столовую и кафе, а также подземную парковку.

Площадь нового здания превысит 33 тыс. кв. Внешний облик при этом обещают вписать в общую архитектурную обстановку города.

В вузе объяснили, что существующее здание не раз ремонтировали, но оно уже «морально устарело и не отвечает требованиям инфраструктуры современного университета».

Снос старого корпуса и строительство нового составят около 4,2 млрд рублей. Окончание работ запланировано на 2023 год.