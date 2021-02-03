В пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет гостиная Евразийского женского Форума
4 февраля в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится дискуссия на тему: «Женщины- лидеры инновационных социальных преобразований».
Одним из последствий пандемии стало осознание важности роли науки и высоких технологий для успешного проведения экономических и социальных преобразований. Особую роль в адаптации к новым условиям играют женщины-инноваторы.
О популяризации развития карьеры женщин в сфере инноваций; о том, как сделать инновационную систему более инклюзивной; о мотивации к участию женщин в инновационных системах; о программах по поддержке женщин в науке и технологиях, расскажут:
- Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации, председатель Совета Евразийского женского форума
- Александра Глазкова, куратор проекта Совета Евразийского женского форума «Женщины-инноваторы»
- Екатерина Иноземцева, член Совета Евразийского женского форума, куратора проекта «Женщины в цифровой экономике. Проект STEM»
- Ольга Ошуркова, директор «ДиваОра Групп»
- Жорж Шишманов, генеральный секретарь «Л'Ореаль Россия»
- Анна Кудрявцева, заместитель директора по научной работе Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН (онлайн)
- Елена Скаржинская, соучредитель Ассоциации развития киберспорта (онлайн)
- Анна Мещерякова, создатель платформы для распознавания медицинских изображений (онлайн)
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.
Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.