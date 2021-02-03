В пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет гостиная Евразийского женского Форума

4 февраля в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится дискуссия на тему: «Женщины- лидеры инновационных социальных преобразований».

Одним из последствий пандемии стало осознание важности роли науки и высоких технологий для успешного проведения экономических и социальных преобразований. Особую роль в адаптации к новым условиям играют женщины-инноваторы.

О популяризации развития карьеры женщин в сфере инноваций; о том, как сделать инновационную систему более инклюзивной; о мотивации к участию женщин в инновационных системах; о программах по поддержке женщин в науке и технологиях, расскажут:

Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации, председатель Совета Евразийского женского форума

Александра Глазкова, куратор проекта Совета Евразийского женского форума «Женщины-инноваторы»

Екатерина Иноземцева, член Совета Евразийского женского форума, куратора проекта «Женщины в цифровой экономике. Проект STEM»

Ольга Ошуркова, директор «ДиваОра Групп»

Жорж Шишманов, генеральный секретарь «Л'Ореаль Россия»

Анна Кудрявцева, заместитель директора по научной работе Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН (онлайн)

Елена Скаржинская, соучредитель Ассоциации развития киберспорта (онлайн)

Анна Мещерякова, создатель платформы для распознавания медицинских изображений (онлайн)

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.