В Белоруссии заявили о готовности возобновить ж/д сообщение с Россией

Белорусская сторона готова к возобновлению сообщения с Россией. Об этом в среду, 3 февраля, заявил начальник Белорусской железной дороги (БЖД) Владимир Морозов.

Заявление было сделано накануне во время подписания соглашения о сотрудничестве с Российскими железными дорогами.

«В части международного пассажирского сообщения Владимир Морозов проинформировал о готовности Белорусской железной дороги к возобновлению курсирования пассажирских поездов между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», — говорится в сообщении на сайте БЖД.

Также стороны отметили готовность к запуску нового партнерского проекта БЖД и РЖД по организации дневного скоростного сообщения между Минском и Москвой, передает RT.

Ранее в этот же день глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что Минск рассчитывает в первом полугодии 2021 года получить второй транш госкредита от России в объеме $500 млн, пишет REGNUM.

Договоренность о предоставлении Белоруссии кредита на $1,5 млрд была достигнута 14 сентября на переговорах российского лидера Владимира Путина и белорусского президента Александра Лукашенко в Сочи.