Аварию на водоводе ликвидировали в Новотроицке

В Новотроицке Оренбургской области завершили аварийные работы на водоводе. Об этом глава города Дмитрий Буфетов доложил 3 февраля губернатору региона Денису Паслеру.

«Работы завершили. В данный момент начали заполнение системы водой», — цитирует градоначальника РИА «Оренбуржье».

По данным издания, 2 февраля около 13:00 по местному времени (11:00 мск) на улице Советской произошла авария на центральном водоводе. Без холодной воды остались 1,2 тыс. человек, проживающие в 26 многоквартирных домах.

Для местных жителей был организован подвоз воды. Ликвидацией аварией занялись сотрудники МУП «УКХ». Сейчас восстановительные работы завершены.

3 февраля сообщалось, что в поселке Теплоозерск в Облученском районе ЕАО без воды остались 37 жилых домов и Теплоозерская центральная районная больница. Причина —авария на водопроводе. Произошло промерзание системы холодного водоснабжения.