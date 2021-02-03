Прямой эфир
Общество
Экс-главе Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции
Спорт
Кокляев адресовал Тарасову отрывок из «Песни о Соколе»
Общество
В Москве 10 больниц для лечения COVID-19 вернутся к обычному режиму работы
Культура
Гергиев поздравил с 15-летием петербургский Дом музыки
Общество
Москвичам пообещали морозную погоду без осадков в выходные
Мир
Зеленский объяснил санкции против телеканалов борьбой с пропагандой
Авто
В правительстве отказались отменить штрафы за выезд на выделенные полосы ночью
Политика
Центризбирком передал вакантный мандат депутата Госдумы Алексею Лисовенко
Общество
ФАС возбудила дело в отношении Ростуризма из-за конкурса грантов

Аварию на водоводе ликвидировали в Новотроицке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новотроицке Оренбургской области завершили аварийные работы на водоводе. Об этом глава города Дмитрий Буфетов доложил 3 февраля губернатору региона Денису Паслеру.

«Работы завершили. В данный момент начали заполнение системы водой», — цитирует градоначальника РИА «Оренбуржье».

По данным издания, 2 февраля около 13:00 по местному времени (11:00 мск) на улице Советской произошла авария на центральном водоводе. Без холодной воды остались 1,2 тыс. человек, проживающие в 26 многоквартирных домах.

Для местных жителей был организован подвоз воды. Ликвидацией аварией занялись сотрудники МУП «УКХ». Сейчас восстановительные работы завершены.

3 февраля сообщалось, что в поселке Теплоозерск в Облученском районе ЕАО без воды остались 37 жилых домов и Теплоозерская центральная районная больница. Причина —авария на водопроводе. Произошло промерзание системы холодного водоснабжения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021