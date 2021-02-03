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Глава Леонобласти извинился за доклад ученого об отрицании холокоста

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принес извинения еврейской общине после скандальных заявлений ученого Владимира Матвеева, отрицающего холокост. Это произошло на рабочей встрече с главным раввином Санкт-Петербурга и Ленинградской области Менахемом-Мендлом Певзнером и председателем еврейской религиозной общины Марком Грубаргом.

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Глава Ленобласти отметил, что тем, кто позволил Матвееву выступить на педагогическом вебинаре, грозит административное взыскание.

Также губернатор и представители еврейской общины смогли договориться о проведении в одной из школ региона урока о холокосте. Его будет проводить генконсул Израиля в Петербурге Ольга Слов. Кроме того, председатель областного комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов проведет урок в Израиле, где расскажет о блокаде Ленинграда.

26 января ряд региональных СМИ и Telegram-каналов написал о неоднозначных заявлениях Матвеева на вебинаре «Урок памяти жертв холокоста и воинов Красной армии, освободителей Аушвица» для педагогов в Ленинградской области. Согласно сообщениям, преподаватель в ходе вебинара усомнился в факте холокоста и заявил, что некорректно говорить о его жертвах.

На следующий день руководство Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (СЗИУ РАНХиГС, Петербург) заявило о том, что считает неприемлемым продолжение работы в вузе профессора Владимира Матвеева.

В вузе отмечают, что эта запись вебинара «не имеет никакого отношения к академии и ее Северо-Западному институту управления, их образовательной, научной и экспертной деятельности». Высказывания Матвеева в РАНХиГС считают «абсолютно недопустимыми ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения».

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