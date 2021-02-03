Глава Леонобласти извинился за доклад ученого об отрицании холокоста
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принес извинения еврейской общине после скандальных заявлений ученого Владимира Матвеева, отрицающего холокост. Это произошло на рабочей встрече с главным раввином Санкт-Петербурга и Ленинградской области Менахемом-Мендлом Певзнером и председателем еврейской религиозной общины Марком Грубаргом.
Глава Ленобласти отметил, что тем, кто позволил Матвееву выступить на педагогическом вебинаре, грозит административное взыскание.
Также губернатор и представители еврейской общины смогли договориться о проведении в одной из школ региона урока о холокосте. Его будет проводить генконсул Израиля в Петербурге Ольга Слов. Кроме того, председатель областного комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов проведет урок в Израиле, где расскажет о блокаде Ленинграда.
26 января ряд региональных СМИ и Telegram-каналов написал о неоднозначных заявлениях Матвеева на вебинаре «Урок памяти жертв холокоста и воинов Красной армии, освободителей Аушвица» для педагогов в Ленинградской области. Согласно сообщениям, преподаватель в ходе вебинара усомнился в факте холокоста и заявил, что некорректно говорить о его жертвах.
На следующий день руководство Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (СЗИУ РАНХиГС, Петербург) заявило о том, что считает неприемлемым продолжение работы в вузе профессора Владимира Матвеева.
В вузе отмечают, что эта запись вебинара «не имеет никакого отношения к академии и ее Северо-Западному институту управления, их образовательной, научной и экспертной деятельности». Высказывания Матвеева в РАНХиГС считают «абсолютно недопустимыми ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения».