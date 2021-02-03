Песков оценил действия полиции на незаконных акциях

Все инциденты, связанные с задержаниями на прошедших несогласованных акциях в Москве, в том числе с гражданами, которые передвигались на автомобилях, должны быть квалифицированы объективно и беспристрастно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 3 февраля.

«Я не знаю, каких людей, стоящих на остановке, привлекали, это опять же нужно отдельно взятые случаи рассматривать. Но что касается этих граждан в машине, этому же предшествовали опять же провокационные выкрики и оскорбления, если я не ошибаюсь», — сказал Песков, комментируя случаи задержания и применения силы со стороны правоохранительных органов против граждан, стоящих на остановках и перемещающихся на транспорте.

Он добавил, что «всё нужно абсолютно объективно и беспристрастно оценивать и квалифицировать».

Пресс-секретарь подчеркнул, что есть моменты, когда провокаторы вносят дискомфорт в жизнь города. Он отметил, что можно «не поддаваться на все эти провокации», что поможет правоохранителям «противодействовать этим провокаторам и обеспечивать порядок».

Отвечая на уточняющий вопрос, знают ли в Кремле, кто выполнял роль провокаторов — участники несогласованных акций или сотрудники правоохранительных органов, Песков сказал: «Я не располагаю такой информацией, ничего не могу вам сказать на этот счет».

Комментируя инцидент с применением силы сотрудником правоохранительных органов в отношении представителя СМИ, пресс-секретарь напомнил, что по этому инциденту проходит служебное расследование.

По его словам, протестная активность в России — это нормально, но она не должна быть несанкционированной, такие проявления должны пресекаться.

«В целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность и подтверждает оправданность жестких действий полиции в рамках закона», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, считают ли в Кремле, что события в Белоруссии и России похожи, Песков заявил, что «не стал бы проводить каких-то параллелей».

«Безусловно, есть похожие элементы, я имею в виду элементы, связанные с провокаторами, провокационные элементы. Да, они есть, но в то же время мы же две разные страны, у нас разные ситуации, разные причины, поэтому я совсем бы это не отождествлял», — сказал он.

На вопрос, насколько похоже поведение силовых структур двух стран, представитель Кремля отметил, что силовики «исполняют свой долг», «борются с провокаторами» и с несанкционированными акциями.

Кроме того, в городах России 23 и 31 января проходили несогласованные акции, которые обернулись столкновениями с правоохранителями, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом. Незаконные акции прошли в некоторых городах и 2 февраля после оглашения приговора блогеру Алексею Навальному: суд заменил ему условный срок на реальный.

По словам детского омбудсмена в Санкт-Петербурге Анны Митяниной, во время незаконной акции 31 января была задержана 11-летняя девочка. Правоохранители связались с ее родителями, ребенка забрала мать.

30 января департамент транспорта Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения сообщал, что 31 января в городе будет запрещено парковать автомобили на улицах Моховая и Охотный Ряд, Театральном и Китайгородском проездах, Новой площади, а также на Москворецкой и Кремлевской набережных.

В МВД России призывали граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях. В министерстве предупреждали об административной и уголовной ответственности за правонарушения.

Накануне первой акции в интернете был запущен хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних. Следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа 2020 года после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, недовольство вылилось в митинги по всей стране.