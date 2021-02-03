Сенатор оценил вероятность вынесения импичмента Зеленскому

Импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому после введения санкций против оппозиционных телеканалов является трудно осуществимым решением. Об этом в среду, 3 февраля, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Он пояснил, что причиной является факт наличия большинства мест в Верховной раде у партии «Слуга народа».

«С учетом того, что большинство мест в парламенте у партии Зеленского «Слуга народа», понятно, что довести этот вопрос до логического конца будет весьма сложно», — сообщил Цеков «РИА Новости».

Однако, по его словам, инициатива может обратить внимание жителей Украины и других стран на ситуацию с санкциями. Законодатель подчеркнул, что важно внимание политических и и правозащитных структур к лишению оппозиции права слова страной, стремящейся в Европейский союз.

«Легко быть артистом, который критикует власть. Но, получив властные полномочия, Зеленский принимает из ряда вон противоправное решение. Сначала по Конституционному суду, затем по оппозиционным СМИ», — отметил Цеков.

По его мнению, президент Украины уже дискредитировал себя в глазах населения собственной страны и других государств.

Ранее в этот же день стало известно, что партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Верховной раде инициирует процедуру импичмента Владимира Зеленского.

Накануне Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении ограничений в отношении телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Согласно указу Зеленского, ограничения предполагают аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений для осуществления своей деятельности, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, а также прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм.

В Кремле осудили такое решение, завив, что оно не соответствует международным нормам. Как добавил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, на это следует обратить внимание международным организациям, таким как ОБСЕ.