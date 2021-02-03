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Renault запатентовал в России новый Sandero Stepway

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Французский концерн Renault запатентовал в России дизайн нового поколения модели Sandero в версии Stepway. В документе, опубликованном 2 февраля на официальном сайте Роспатента, изображена машина европейского образца — она выпускается в Румынии под маркой Dacia.

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В основе модели лежит модульная платформа CMF-B альянса Renault—Nissan, на которой также построены хетчбэк Renault Clio, кроссоверы Renault Captur и Nissan Juke для европейского рынка.

От предшественницы новую модель можно отличить благодаря более покатому лобовому стеклу, новой передней светодиодной оптике, а также измененной решетке радиатора.

Автомобиль может комплектоваться системой предупреждения об объектах в слепой зоне, ассистентом помощи при парковке, мультимедийной системой с восьмидюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В качестве дополнительных опций покупателям предлагаются климат-контроль, бесключевой доступ, электрический стояночный тормоз, камеру заднего вида, подогрев передних сидений.

В линейку двигателей вошли три бензиновых агрегата мощностью 65, 100 и 130 л.с. Также автомобиль получил два турбодизеля мощностью 90 и 115 л.с.

29 января сообщалось, что Renault провела онлайн-презентацию бюджетного компактного кроссовера, который получит название Kiger. Модель будет предлагаться в Индии.

Автомобиль получил литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 72 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, и 100-сильный турбомотор, для которого можно выбрать как «механику», так и вариатор. Привод — только передний.

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