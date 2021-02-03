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Навальному заменили условный срок на реальный и отправили в колонию на 3,5 года

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Симоновский районный суд Москвы заменил условный срок наказания блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Ему назначили 3,5 года колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. рублей. С учетом нахождения под домашним арестом он проведет под стражей 2,8 года.

Новая реальность: как условный срок Навального подошел к концу
Дважды судимый блогер почти на три года отправлен судом в колонию по делу о мошенничестве шестилетней давности

Таким образом, суд удовлетворил представление ФСИН, которое поддержала прокуратура. Причиной ходатайства стало неоднократное нарушение обязательств со стороны условно осужденного.

Защита блогера собирается обжаловать приговор.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 года условного заключения с испытательным сроком пять лет.

В суде доказали его вину в деле о мошенничестве против компании «Ив Роше» и Многопрофильной процессинговой компании.

Согласно правилам условного освобождения, блогер должен был своевременно приходить на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

По данным УФСИН по Москве, Навальный в течение 2020 года неоднократно нарушал условия испытательного срока. Представитель ФСИН заявил в ходе выступления на заседании, что блогер семь раз не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, в результате чего ему вынесли пять предупреждений о возможности замены условного срока реальным. Он более 50 раз нарушал общественный порядок, что также является нарушением условий надзора за условно осужденным.

«В связи с многократным нарушением правил условного осуждения прошу суд отменить условное наказание Навальному и исполнить реальное наказание в виде трех лет шести месяцев колонии общего режима», — сказал представитель ведомства.

Прокурор Екатерина Фролова отметила, что Навальный «злостно уклонялся от исполнения наказания» и не поставил в известность ФСИН о своем местонахождении после выписки из клиники «Шарите» в Берлине. По ее словам, он «свободно передвигался» по территории Германии, «посещал различные места и давал интервью СМИ».

Фролова напомнила, что Навальный — единственный дважды условно осужденный в России. Она подчеркнула, что больше ни к кому «такое чрезвычайное снисхождение суда не применялось».

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов считает единственно верным решение суда по делу Навального. Он назвал блогера «мошенником» и «рецидивистом», который был дважды осужден за мошенничество в особо крупном размере.

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