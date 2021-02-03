Навальному заменили условный срок на реальный и отправили в колонию на 3,5 года

Симоновский районный суд Москвы заменил условный срок наказания блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Ему назначили 3,5 года колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. рублей. С учетом нахождения под домашним арестом он проведет под стражей 2,8 года.

Таким образом, суд удовлетворил представление ФСИН, которое поддержала прокуратура. Причиной ходатайства стало неоднократное нарушение обязательств со стороны условно осужденного.

Защита блогера собирается обжаловать приговор.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 года условного заключения с испытательным сроком пять лет.

В суде доказали его вину в деле о мошенничестве против компании «Ив Роше» и Многопрофильной процессинговой компании.

Согласно правилам условного освобождения, блогер должен был своевременно приходить на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

По данным УФСИН по Москве, Навальный в течение 2020 года неоднократно нарушал условия испытательного срока. Представитель ФСИН заявил в ходе выступления на заседании, что блогер семь раз не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, в результате чего ему вынесли пять предупреждений о возможности замены условного срока реальным. Он более 50 раз нарушал общественный порядок, что также является нарушением условий надзора за условно осужденным.

«В связи с многократным нарушением правил условного осуждения прошу суд отменить условное наказание Навальному и исполнить реальное наказание в виде трех лет шести месяцев колонии общего режима», — сказал представитель ведомства.

Прокурор Екатерина Фролова отметила, что Навальный «злостно уклонялся от исполнения наказания» и не поставил в известность ФСИН о своем местонахождении после выписки из клиники «Шарите» в Берлине. По ее словам, он «свободно передвигался» по территории Германии, «посещал различные места и давал интервью СМИ».

Фролова напомнила, что Навальный — единственный дважды условно осужденный в России. Она подчеркнула, что больше ни к кому «такое чрезвычайное снисхождение суда не применялось».

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов считает единственно верным решение суда по делу Навального. Он назвал блогера «мошенником» и «рецидивистом», который был дважды осужден за мошенничество в особо крупном размере.